العراق يكشف عن خمس محاولات لتصفية خلافات دولية في بغداد

شفق نيوز/ كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن خمس محاولات لتصفية خلافات دولية في العاصمة بغداد، معلناً ذات الوقت نجاح الحوار السعودي الايراني فيها.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، فلي القصر الحكومي ببغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك خمس محاولات لتصفية خلافات بين الدول حصلت في بغداد"، مضيفاً "قد سمعتم بالحوار الإيراني السعودي، وهناك حوارات اخرى وجميعها نجحت ولم نعلن عنها في حينها احتراما لطبيعة الدور السري الذي يقوم به العراق".

وأضاف أن العراق "أصبح نقطة للالتقاء، وتخفيف التوترات في المنطقة وهذه فيها انعكاسات على الوضع الاقتصادي العراقي وعلى استقرار الوضع الأمني".

وقال ايضا أنه "في ملف العلاقات الخارجية، أصبح العراق اليوم محطة التقاء الكثير من الدول، العراق موقعه استراتيجي ويتمتع بثروات طبيعية وبشرية كلها عوامل تساعد على لعب دور مهم في المنطقة والعالم".

وبين أن "العراق قبل سنتين أقرب لدولة شبه منعزلة، كانت هناك أزمة ثقة، اليوم استعدنا علاقات العراق مع العديد من دول المنطقة والعالم"، مضيفاً "يوم أمس كان وزيرا الخارجية الأردني والمصري في بغداد، واستضاف العراق ملتقى بغداد للتعاون الذي حضره زعماء مهمون، اليوم بغداد مدينة السلام هي نقطة التقاء ونقطة لتخفيف التوترات في المنطقة والمصالحة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الجميع بدأ يثق بالعراق وبدوره"، مشيرا الى أن "العراق يلعب دوراً في مساعدة بعض الدول بعبور المحن الموجودة فيها".