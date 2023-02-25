العراق يكشف عن إجراءاته لإغاثة تركيا وسوريا بعد الزلزال الكبير

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن مجمل إجراءات العراق المتعلقة بالمساعدات الطبية والإغاثية المرسلة إلى كل من تركيا وسوريا، للمساعدة في تخفيف ضرر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 شباط/فبراير الجاري.

وقال رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية أسامة الرفاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق وفر المواد الأساسية من ضمنها الخيم والبطانيات التي تساعد على السكن، إضافة إلى الأدوية والمواد الغذائية، كما أرسل آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سوريا وتركيا".

ومنذ حادثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق جسراً جوياً مع مئات القوافل التي أرسلت المواد الغذائية والإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى كلا البلدين، وفقاً لرئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية.

وأضاف الرفاعي، أن "العراق يتلقى بعض الطلبات من سوريا وتركيا لإحتياجاتهم للمواد الغذائية والإغاثية، وخصوصا سورياً على اعتبار إنها بلد محاصر منذ أكثر من 10 سنوات وتعاني نقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية".

وأشار إلى أن "أفراد الدفاع المدني الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ في تركيا 35 شخصاً 5 منهم ضباط، وكانوا من خيرة الفرق بشهادة الأتراك، وتمكن الفريق العراقي من إخراج 24 ضحية وإنقاذ 3 كانوا تحت الأنقاض وكان دورهم مميزاً".

وأوضح أن "العراق أرسل 150 فريقاً من الهلال الأحمر العراقي وسيارات إسعاف ومسعفين وعيادات متنقلة وأدوية، منذ اليوم الأول للزلزال"، مبيناً أن "الأدوية التي أرسلت إلى تركيا وسوريا هي أدوية عراقية وأجنبية معروفة، وتستخدم في إغاثة المتضررين من كوارث الزلزال".