العراق يكشف تحركاً دولياً لعدم غلق السفارة الأمريكية: نحتاج حواراً شفافاً مع إيران

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، عن تحرك دولي الولايات المتحدة لحثها على عدم انسحاب السفارة الأمريكية من العراقية، مؤكدا الحاجة لحوار "شفاف وواضح" مع إيران.

وقال حسين في لقاء متلفز على قناة العراقية الرسمية وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة"، موضحا أن "الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد".

وأضاف أن "وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية قلق إدارته من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد"، لافتا إلى أن "الاتصال عبّر عن رأي الإدارة بالوضع الأمني وكيفية التعامل مع السفارة".

وتابع حسين أن "الاستهداف والهجمات ضد الشعب العراقي وليس ضد السفارات فقط"، مبينا أن "الاستهداف هو للأراضي العراقية والضحايا عراقيون".

وأشار إلى أن "انسحاب السفارة الأمريكية يؤثر على علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية"، موضحا أن "بعض الدول تحركت باتجاه الولايات المتحدة لحثها على عدم الانسحاب".

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "جميع الدول الغربية والعربية في حال قلق من قرار انسحاب الولايات المتحدة"، مبينا أن "انسحاب الولايات المتحدة سيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق".

وأكد أن "واجب الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية والبعثات الدولية الأخرى، وأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والسياسية".

وتابع "تواصلنا مع الأحزاب والقيادات السياسية لشرح خطورة الوضع"، مشيرا إلى "القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات".

ولفت حسين إلى أنه "التقينا في طهران وشرحنا للمسؤولين الإيرانيين الوضع الراهن"، موضحا أن "إيران لها تأثير في الواقع العراقي".

وأضاف "نتوقع من إيران القيام بخطوات إيجابية تجاه العراق"، مشددا بالقول "يجب نقل الحوار مع إيران من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة".

وأكد وزير الخارجية العراقي "نحتاج حواراً مع إيران شفافاً وواضحاً على وفق أسس معلومة".