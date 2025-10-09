العراق يكسب 32 دعوى دولية جنّبته خسارة تُقدر بأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، يوم الخميس، كسبها 32 دعوى قضائية وتحكيمية ودعاوى استرداد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2023 ولغاية 2025 جنّبت العراق دفع أكثر من ملياري دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن، مجموع المبالغ التي تم استنقاذها بلغت مليارين وخمسمائة وتسعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين دولاراً أمريكياً، إضافة إلى أربعين مليون يورو.

وأضاف البيان أن تلك المبالغ كانت تطالب بها جهات أجنبية وشركات دولية في دعاوى رفعت ضد الدولة العراقية أمام محاكم وهيئات تحكيم دولية.