العراق يقول إنه ماضٍ بـ"أكبر عملية إدماج" للقادمين من مخيم الهول

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على "أكبر عملية إدماج مجتمعي" لمن قدموا من مخيم الهول السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مستشارية الأمن القومي، لتقييم وتحديث الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب للأعوام ( 2012 - 2025 )، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.

وأكد الأعرجي، خلال المؤتمر، "إخضاع جميع القادمين من مخيم الهول للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة، بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى، وتمت إعادة أكثر من 2000 عائلة الى مناطقها الاصلية حتى الان وما تبقى هو 600 عائلة تخضع للتأهيل، تمهيداً لإعالتها واعطاء فرصة للحياة من جديد".

وأضاف الأعرجي، ان العراق اليوم خال من الارهاب ويعمل على استدامة الأمن ونجاح ديمومته، ولا بد من العمل وفق مبدأ المواطنة بعيدا عن القومية والمذهبية، لأن العراق يجمع الكل ولابد من مغادرة الشعور بالتهميش والعمل وفق القانون وعدم الإفلات من العقاب، وان على المواطن الوثوق بالدولة ومؤسساتها القضائية".

وأشار الى انه لا يوجد عراقيون من الدرجة الاولى أوالثانية وغيرها ، فالعراقيون متساوون جميعا وان الحكومة قوية ومؤسسات الدولة قوية وتعمل على تعزيز التماسك المجتمعي.

كما شدد الاعرجي، على أهمية "مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث التفرقة والسموم بين العراقيين وعدم السماح لأي طرف أو جهة أن يفرق المجتمع العراقي، فالامن تحقق بدماء العراقيين الزكية ويجب الحفاظ عليه".