العراق يقول إنه تمكن من استرداد أموال "كبيرة" تعود لزمن نظام صدام حسين

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الأحد، أن الهيئة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من استرداد أموال "كبيرة" تعود لزمن نظام صدام حسين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وفقا لبيان رئاسي.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة تحقيقاً للنزاهة والشفافية في عملها. كما أكد دعم فخامته لجهود الهيئة في التطبيق السليم للمبادئ التي أقرها الدستور والقوانين المختصة لضمان حفظ المال العام وغلق منافذ الفساد.

من جانبه، أشار القاضي حيدر حنون إلى الصعوبات التي تعيق عملها والسبل الكفيلة برفع مستوى أدائها وبما يخدم ترسيخ القانون في البلاد وتأمين مصالح الشعب.

وقال أيضا، إن: (النزاهة) استطاعت خلال هذه الفترة من استرداد أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق إضافة إلى معالجة الكثير من ملفات الفساد في السنوات الأخيرة بما ساعد على استعادة أموال منهوبة وإحالة مطلوبين إلى القضاء.