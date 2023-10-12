العراق يقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع مصر

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، إنه تقرر إرسال المساعدات "بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني".

وهاجمت حركة حماس يوم السبت الماضي اسرائيل بعشرات الصواريخ من قطاع غزة، ورداً على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" ضد الحركة لتندلع مواجهات بين الجانبين والتي ما تزال مستمرة لغاية الآن.

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم قال، الأربعاء لإذاعة صوت فلسطين، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.

وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق، ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.