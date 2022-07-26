العراق يقدم ادلته الى مجلس الامن ويترقب "قراراً مهماً" بشأن الاعتداء التركي

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، إن بغداد تنتظر "قراراً مهماً" من مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي خلف 9 ضحايا و31 مصاباً في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان.

وأضاف حسين في تصريحات للإعلام الحكومي الرسمي، "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن بإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، ونتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مهماً بشأن الاعتداء التركي".

وتابع، "لدينا مشكلة وهي تواجد القوات التركية في الأراضي العراقية وأيضاً عناصر حزب العمال الكوردستاني"، مؤكداً، أنه "لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية".

كما قال حسين في تصريحات لقناة "الحرة عراق" الامريكية، "إننا نريد أن نُسمع مجلس الأمن موقفه، أو نأخذ قراراً منه بإبعاد القوات التركية من الأراضي العراقية وكذلك إبعاد قوات حزب العمال الكردستاني التركي من الأراضي العراقية".

وأوضح أن الجانب التركي يعود إلى "محضر جلسة" وليس إلى اتفاق، كان موقعاً من قبل وزير الخارجية العراقي طارق عزيز في 1984 مع نظيره التركي.

وأضاف أن "هذا المحضر يشير إلى السماح للقوات التركية بالدخول إلى الأراضي العراقية وبعمق خمسة كيلو مترات ولمدة 72 ساعة فقط، وقبل الدخول يجب على الحكومة التركية إشعار الحكومة العراقية بقضية الدخول، كما أنه بعد 72 ساعة على القوات التركية الانسحاب".

وفي رده على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد وزير الخارجية أن "نتائج التحقيقات أثبت أن السلاح المستخدم في الهجوم تابع لإحدى الوحدات العسكرية التركية".

وقال أيضاً، إن "الدليل بات واضحاً، نوعية السلاح المستعمل والقذيفة المستخدمة، ومكان السلاح والضربة والمسافة، كل هذه مسائل تمت دراستها من قبل مختصين في الجيش العراقي والقوات الأمنية، ووصلوا إلى نتيجة أن هذا السلاح موجود في يد القوات التركية في المنطقة".

وأشار إلى أن "بغداد تريد إخراج حزب العمال الكوردستاني من البلاد، لكن المعلومات تؤكد عدم تواجد عناصر الحزب في منطقة الهجوم".

وأكد حسين، في الوقت نفسه، أن "العراق لا يزال متمسكا بالحلول الدبلوماسية،

وقال: "لدينا مشاكل مع الجارة تركيا، ونريد حلها ونأخذ مسار الحوار والمفاوضات"، مذكرا في الوقت ذاته بأن "أنقرة لديها أوراق ضغط كثيرة على بغداد".

وكان العراق أعلن توجيه رسالة تتضمن شكوى إلى مجلس الأمن، مطالبا إياه "بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ويتهم العراق تركيا بأنها الجهة التي قصفت منطقة سياحية في دهوك، مما أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح.

وأنكرت أنقرة مسؤوليتها، ملقية باللوم على حزب العمال الكردستاني.