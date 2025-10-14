العراق يفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي 2026-2028

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، فوز العراق بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، في أمر وصفته بأنه "إنجازٍ دبلوماسيٍ جديد".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حقق إنجازاً دبلوماسياً جديداً بفوزه بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2026 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2028، وذلك خلال الانتخابات التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك، يوم الثلاثاء الموافق 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025".

وبينت أن "فوز العراق جاء بعد حصوله على 175 صوتاً من أصل 193 دولةً عضواً في الأمم المتحدة، ليعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي بمسار العراق الديمقراطي، والتزامه بمبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتعددية".

وأوضحت أن "العراق فاز بعضوية المجلس ضمن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب كلٍ من الهند وباكستان وفييتنام، حيث تم انتخاب الدول الأربع لتمثيل المجموعة خلال الدورة المقبلة".

تابعت الوزارة: "يُعدّ انتخاب العراق تتويجاً لجهوده الدبلوماسية المتواصلة في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وترسيخ حضوره الفاعل في المحافل الأممية، فضلًا عن دوره في دعم الحوار والتفاهم المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعاون الدولي".

وبحسب البيان، أكد الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة السفير لقمان الفيلي، عقب إعلان النتائج، أن "العراق سيعمل خلال عضويته في المجلس على تعزيز الحوار البناء، وتفعيل التعاون متعدد الأطراف، وتقديم مبادرات تركز على احترام الكرامة الإنسانية وتمكين الفئات الضعيفة، ودعم مبادئ العدالة والمساواة، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الفوز يشكل محطةً جديدةً في مسيرة العراق الدبلوماسية، ومؤشراً واضحاً على دوره البنّاء في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي".