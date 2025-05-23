العراق يفند رسالة ترامب "الخطيرة" بشأن الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ فندت وزارة الخارجية العراقية، مزاعم مهلة لمدة أسبوعين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيران لإنهاء وجود الفصائل المسلحة المتواجدة في العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تقريراً نُشر مؤخراً عبر أحد المواقع الإلكترونية وتناقلته بعض المنصات الإعلامية، تحت عنوان مضلل (ترامب يمْهل إيران أسبوعين لإخراج ميليشياتها من العراق)".

وأضاف البيان، أن "هذا التقرير زعم أن الوزير فؤاد حسين، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القيادة الإيرانية تتعلق بالمواضيع المشار إليها في عنوان التقرير".

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة بحسب البيان، أن "ما ورد في هذا التقرير لا يستند إلى أي مصدر رسمي، ويُعدّ نموذجاً لممارسات إعلامية غير مهنية تهدف إلى بث معلومات مغلوطة وكاذبة، والتأثير سلباً في الرأي العام من خلال محاولة ممنهجة لتشويه صورة العراق".

ونبهت الخارجية العراقية، إلى أن "البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية هي المصدر الوحيد المعتمد لأي معلومات تتعلق بالسياسات الخارجية للعراق، وذلك استناداً إلى مبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي".