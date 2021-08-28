العراق يفصح عن أسباب عدم مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد

شفق نيوز/ أفصح وزير خارجية العراق فؤاد حسين، يوم السبت، عن أسباب عدم مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد، مشيراً إلى أنها مسألة "خلافية".

وقال حسين في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، على هامش ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور وفود تسعة دول، إن "سوريا غابت عن المؤتمر لاسباب ليست عراقية"، مؤكداً أن "العلاقات العراقية السورية جيدة، وحين نتحدث عن علاقاتنا مع دول الجوار فأنها جيدة وبالاخص سوريا".

وأشار حسين، إلى أن "مسألة سوريا خلافية"، موضحاً "أننا في جميع اللقاءات نطرح رأينا بصراحة وهو واضح بأن تعود الحكومة السورية الى مقعدها في اللقاءات العربية والدولية، كما يطرح الاخرين رأي دولهم".

واستدرك، "لكن اجتماع بغداد اردنا ان لا نطرح النقاط الخلافية في هذا الاجتماع وفي الواقع المسألة السورية خلافية عربية اقليمية دولية"، مبيناً أن"دمشق تفهم وضعنا وارسلنا لهم الكثير من الرسائل الشفهية وشرحنا لهم سبب عدم دعوة سوريا لهذا الاجتماع".

وتابع "في المستقبل نتمنى ان نطرح المسألة السورية في المباحثات، لأن الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على امن العراق"، مؤكداً "نحتاج الى وضع مستقر في سوريا ليؤدي الى أمن أكثر في العراق ونحن من دعاة العمل المشترك والحوار المشترك حتى وأن كان خلافا بيننا".