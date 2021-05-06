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العراق يفتح ملف مخيم الهول السوري بحذر تجنباً لتسلل عناصر داعش

Category: سیاسة

Date: 2021-05-06T15:35:37+0000
العراق يفتح ملف مخيم الهول السوري بحذر تجنباً لتسلل عناصر داعش

شفق نيوز / كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، يوم الخميس، عن تحرك لفتح ملف مخيم الهول السوري، تجنبا لدخول عناصر تنظيم داعش إلى العراق، فيما لفتت إلى أن هناك تأكيدا على إغلاق ملف مخيمات النازحين بالبلاد.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ما يقارب 10 آلاف عنصر بتنظيم داعش الإرهابي متواجدين بمخيم الهول في الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "المخيم يعتبر معسكرا للدواعش وخطرا على أمن العراق".

وأضاف إن "هناك تحركا وتنسيقا بين بغداد ودمشق لإغلاق ملف المخيم، وبنفس الوقت تجنبا لدخول عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية مجددا".

وتابع الفتلاوي، أن "هناك رؤية للحكومة العراقية، وستكون هناك لجنة مشتركة تجمع وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة إلى اشتراك اللجان النيابية لتدقيق بمعلومات الاشخاص قبل عودتهم للبلاد".

وأوضح عضو لجنة الهجرة النيابية، أن "هناك تأكيدات مشتركة من قبل الحكومة والبرلمان لإغلاق ملف المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم قبل نهاية العام الجاري".

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