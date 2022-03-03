العراق يفتح أبوابه رسمياً لدخول الاوكرانيات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، منح عشرات السمات لنساء أوكرانيات مع أبنائهم لآباء عراقيين، ضمن خطوات إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا، بعد تفاقم الأوضاع جراء الغزو الروسي.

وذكر المتحدث باسم الوزراء أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السفارة العراقية لدى أوكرانيا نجحت بإجلاء (500) فرد من أبناء الجالية العراقيَّة حتى الآن".

وأضاف الصحاف، أن "سفارتنا في كييف تعمل بتنسيق عالٍ لإجلاء (30) عائلة عراقيَّة عالقة في منطقة سومي"، مردفاً بالقول: "كما منحنا عشرات السمات لنساء أوكرانيات مع أبنائهم لآباء عراقيين".

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ ثمانية أيام، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.