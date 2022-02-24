العراق يفاتح الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات لرعاياه من الطلبة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس مفاتحتها الجامعات والمعاهد في أوكرانيا لمنح إجازات للطلبة العراقيين بالتزامن مع اندلاع الحرب بين كييف وموسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان اليوم، إن: سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا قامت يوم الاثنين الموافق 14/2/2022 بمفاتحة 27 جامعة ومعهد اوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، ورجت منها ابداء المزيد من الرعاية والاهتمام بهم وتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني.

وأضاف أن السفارة رجت من تلك الجامعات والمعاهد الاوكرانية تزويدها بمعلومات تفصيلية عن اوضاع واعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.

بدورها حثت السفارة في كييف "جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق اوكرانيا"، داعية إياهم الى "التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة العراقية في كييف".