العراق يغلق مخيمات النزوح على ثلاث مراحل آخرها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة الاتحادية يوم الخميس عن خطة لإغلاق مخيمات النزوح في البلاد وفق ثلاث مراحل آخرها تلك الموجودة في اقليم كوردستان، كاشفة عن عودة نازحي محافظة الانبار كافة الى ديارهم.

جاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لاغاثة و دعم اللاجئين المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بحضور وزير داخلية الاقليم ريبر احمد، و وزيرين من الحكومة الاتحادية وهما الهجرة و المهجرين إيڤان فائق و التخطيط خالد بتال النجم اضافة الى عدد من المحافظين و المسؤولين الاداريين و العسكريين من الطرفين.

وقالت وزير الهجرة والمهجرين خلال المؤتمر "حدننا سقفا زمنيا لاغلاق المخيمات وسنبدأ من 21 من الشهر الجاري ولغاية نهاية العام الحالي بإغلاق خمسة مخيمات في بغداد وكربلاء كمرحلة اولى".

واضافت "وفي المرحلة الثانية التي ستبدأ من 1-1 ولغاية 1-3-2021 اغلاق 15 مخيما اخر في عموم البلاد"، مردفا بالقول "وفي المرحلة الثالثة سنقوم باغلاق مخيمات اقليم كردستان وحقيقة تواجهنا مشكلة في الاقليم بعدم عودة الناززحين الى مناطقهم".

بدوره قال وزير التخطيط "حاليا نحن ندرس معرفة اسباب عدم عودة النازحين ونعمل على تهيئة الاجواء لعودتهم لمناطقهم".

وتابع بالقول ان "جميع اهل الانبار عادوا الى مناطقهم ولكن في قضاء سنجار مازالت العودة ضعيفة ولم يرجع المواطنون الى مناطقهم الاصلية".

من جهته اعرب وزير الداخلية في اقليم كوردستان عن استيائه "بشكل عام من تعامل الحكومة العراقية مع المخيمات" قائلا "المساعدات التي تقدمها هي ليست بالمستوى المطلوب ولا تصل الى مستوى احتياجات النازحين".

وقال الوزير ان 30 -40% من الاحتياجات يتم تأمينها من قبل بغداد للمخيمات في كوردستان، ولكن 60% يتم تأمينها من قبل حكومة الاقليم"، مشيرا الى انه "بعد نحو ثلاثة اسابيع سيكون هناك اجتماع اخر في بغداد لمواصلة احتياجات النازحين في المخيمات".