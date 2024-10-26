العراق يعيد فتح أجوائه بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، إعادة فتح أجواء البلاد أمام حركة الطائرات المدنية العابرة والمغادرة والقادمة للمطارات العراقية، بعد إغلاقها بسبب القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من إيران.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إعادة الأمور لنصابها جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل ان تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

وأضاف البيان، أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بالعمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية".

وأشار إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات".