العراق يعلن مباشرة "دايوو الكورية" تنفيذ ميناء الفاو الكبير خلال ايام

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي، يوم الثلاثاء، الاتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو، مشيراً الى أن المباشرة ستكون في الايام القليلة القادمة.

وقال الوزير ناصر حسين الشبلي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدت، اليوم، على تخويل وزارة النقل للتعاقد مع الشركة الكورية دايوو الكورية للبدء بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".

وأضاف الشبلي، "نبارك للشعب العراقي وبجهود الخيرين والمخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير"، موضحاً أنها جاءت "بعد جهدٍ جهيد ومفاوضات مضنية".

وأكد "سنمضي بالتوقيع مع شركة دايوو الكورية لانشاء ميناء الفاو الكبير الذي يُعد حلماً طالما راود العراقيين الذين يريدون نهضة هذه البلاد"، لافتاً إلى أن "البدء بالتنفيذ سيكون خلال ايام بعد التوقيع، حيث سنشرع بتنفيذ المشاريع الخمسة التي تم الاتفاق عليها في العقد المذكور، وهي مشاريع مهمة وكبيرة ستكون فاتحة خير للعراق".

وتابع "بالإضافة الى تشغيل الاف الايدي العاملة، فأن هذه المشاريع تضع ميناء الفاو في صدارة الموانئ في المنطقة"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء بأعضائه كافة وكذلك الامانة العامة و مجلس النواب كان لهم الدور البارز في اظهار هذا المشروع الى ارض الواقع، وفي الختام اشار باحترام عالٍ الى ان القدح المعلّى كان للشعب العراقي الذي لولاه لم ير النور هذا المشروع".

وحسم المدير العام لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في وقت سابق، الجدل الدائر منذ أشهر بشأن ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد، معلناً التعاقد مع شركة دايو الكورية الجنوبية بعد تعديل بنود العقد.