العراق يعلن عن مبادرة لدور أوروبي فاعل لإنهاء الحرب

شفق نيوز- بغداد

طرح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الخميس، فكرة ضرورة أن يبادر الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب، مؤكداً أن العراق سيعرض رؤيته هذه خلال اجتماع عمّان المقبل المقرر الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه فؤاد حسين، من وزيرة خارجية أيرلندا، هيلين ماكنتي، قدّمت خلاله التهاني للوزير بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام وزارة الخارجية لولاية جديدة.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات العراقية – الأيرلندية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وانعكاسات الحرب الدائرة في المنطقة على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

واستعرض فؤاد حسين التأثيرات المباشرة للحرب على العراق، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى التداعيات السلبية التي خلّفتها على حركة التجارة والطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

كما تناول الجانبان، وفق البيان، مسألة وقف إطلاق النار، والهجمات الأخيرة في منطقة الخليج، وانعكاس استمرار الحرب على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وأكد الطرفان أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب ومنع اتساع نطاقها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، طرح فؤاد حسين فكرة ضرورة أن يبادر الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع نظيره الهولندي، ويعتزم مواصلة التشاور بشأنها مع عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن العراق سيعمل على بلورة هذه المبادرة وطرحها خلال الاجتماع المرتقب الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الشهر الجاري، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم الأوروبيين.

وأشار إلى أن أوروبا تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور فاعل في هذا المجال، نظراً لعلاقاتها واتصالاتها مع مختلف العواصم المعنية والمتأثرة بالحرب، مؤكداً أن الاكتفاء بسياسة المراقبة لم يعد خياراً مقبولاً في ظل اتساع تداعيات الأزمة.

وأضاف أن العراق يعد من أكثر الدول تضرراً من استمرار الحرب، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي، نتيجة التأثيرات التي طالت قطاع الطاقة وإمكانات تصدير النفط، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية تتأثر بدورها بتداعيات الأزمة، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة معدلات التضخم وارتفاع كلف المنتجات الزراعية والصناعية في الأسواق الأوروبية.

وأكد فؤاد حسين أن العراق سيعرض رؤيته بشأن الدور الذي يمكن لأوروبا أن تضطلع به للمساهمة في وقف الحرب وتحقيق الاستقرار خلال اجتماع عمّان المقبل.

وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهيلين ماكنتي على اتصالها الكريم ومشاعر التهنئة التي عبّرت عنها.