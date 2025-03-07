العراق يعلن رفضه للعنف في سوريا ويحذر من تداعياتها "الخطيرة"

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في سوريا، محذّرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها متمسّكة بـ"ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع"، مشدّدة على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف واللجوء إلى الحلول السلمية والحوار بدلاً من التصعيد العسكري.

وأضافت الوزارة أنها "ترفض بشكل قاطع استهداف المدنيين الأبرياء"، محذّرة من أنّ استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار، مما يعيق الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والسلام.

ودعت الخارجية، وفقاً للبيان، المجتمع الدولي إلى "تكثيف المساعي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سوريا"، مشيرةً إلى ضرورة "دعم المسارات السياسية الهادفة إلى ضمان وحدة سوريا وسلامة شعبها وتحقيق الاستقرار في عموم المنطقة".

واندلعت اشتباكات عنيفة، منذ يوم الخميس، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إنه يتعهد على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام السابق وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.