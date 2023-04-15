العراق يعلن رفضه "إجبار" لاجئيه على العودة ويدعو لتحرك دولي

شفق نيوز/ اعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري، يوم السبت، رفضه القاطع لإجبار اللاجئين العراقيين على العودة الى البلاد، داعياً المنظمات الدولية الى التحرك.

وقال النوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا الحثيثة منذ سنوات لإيجاد حلول لمشاكل أهلنا العراقيين المتواجدين في دول المهجر، نستغرب من وجود محاولات لاتخاذ إجراءات ظالمة بحق العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم ومنها العودة القسرية".

وأضاف، "لقد سبق وأكدنا في أكثر مِن مناسبة أن على الجميع احترام حقوق العراقيين المسجلين كطالبي لجوء والتعامل معهم بكل إنسانية، فهؤلاء بالنسبة لنا مواطنون عراقيون نرفض المساس بحقوقهم خلال تواجدهم في أي مكان من العالم".

وتابع النوري "إننا إذ نجدد رفضنا القاطع لأية إجراءات تجبر العوائل التي تحملت الكثير من المصاعب ومخاطر السفر على العودة قسراً من دون توفير البرامج والخطط التي تساعد على توفير البيئة المناسبة لعودتهم، ندعو إلى عدم اتخاذ مثل هكذا خطوات تتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونطالب المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتعاون معنا لتوفير حياة كريمة لتلك العوائل وتقديم المساعدة لهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات لجوئهم وإعادة توطينهم.

يأتي هذا بعد مغادرة نحو 30 لاجئاً عراقياً من إحدى الكنائس في وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وانتقالهم الى كنيسة أخرى في أحد أحياء العاصمة الشعبية، الذي يشهد كثافة من اللاجئين العراقيين، وذلك إحتجاجا على اتفاق أُعلن الخميس الماضي بين الدانمارك والعراق حول اعادتهم بالقوة الى بلادهم.