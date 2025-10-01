العراق يعلن تأييده لمبادرة ترامب في إنهاء الحرب على غزة

شفق نيوز - بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الامريكية دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشادت الوزارة في بيان اليوم،" بما تضمنه الإعلان من مقترحات تتعلق بوقف الحرب، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التأكيد على عدم السماح بضم الضفة الغربية.

كما اعربت الخارجية العراقية عن "أملها في أن تُسهم هذه المقترحات في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى الفلسطينيين في القطاع دون قيود، ومنع أي محاولات لتهجيرهم".

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد أعرب، يوم أمس الثلاثاء، عن ترحيبه بالخطة الشاملة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لإنهاء الصراع القائم في قطاع غزة.

وحث الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، "جميع الأطراف على الانخراط البنّاء في الحوار، والتحلي بروح التنازل، سعيًا لتحقيق السلام والأمن والازدهار الدائمين لشعوب المنطقة".

وتنص خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشا سلميا و مزدهرا، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.

وتشمل المبادرة تعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، مدة 72 ساعة من لحظة إعلان إسرائيل قبولها العلني بالاتفاق، يطلق فيها سراح جميع الأسرى الأحياء وتسليم رفات القتلى. و بموجب الخطة ستفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفات أسير إسرائيلي مقابل رفات 15 متوفى من غزة.

وتقضي الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة.

كما ستفرج إسرائيل، بعد استكمال إطلاق الأسرى، عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتعهد الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة عند القبول بالاتفاق، في حين سيتم تنفيذ البنود، بما فيها توسيع نطاق المساعدات، في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ"الخالية من الإرهاب" إذا تأخرت حركة حماس أو رفضت المقترح.

وبحسب البيت الأبيض، فإن خطة ترامب تنص على توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع.