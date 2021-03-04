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العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

Category: سیاسة

Date: 2021-03-04T12:41:29+0000
العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

شفق نيوز/ أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، الخميس، أنه سيتوجه يوم غد للعراق في رحلة حج لثلاثة أيام.

وقال "الحبر الأعظم" في تغريدة له، "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

من جانبه قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية/المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لزيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، احمد الصحاف، "اكتمال الاستعدادات كافة لزيارة البابا من خلال اللجنة المنظمة للزيارة".

وأضاف أن الخطط الامنية لزيارة البابا تشمل الأرض والجو وجميعها على أفضل وجه، فزيارة البابا الى العراق تأريخية والاولى من نوعها وتأتي في سياق زمني استثنائي.

وقال الصحاف، زيارة البابا الى العراق تأتي لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي وحوار الاديان، كما أن البابا سيقيم قداسا بحضور رسمي وديني كبيرين وسط إجراءات صحية عالية.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم وفق المرويات الدينية، وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

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