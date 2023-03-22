العراق يعلن تنسيقاً مع دول المنطقة لمواجهة التغير المناخي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء، عن تنسيق الحكومة العراقية مع دول المنطقة لمواجهة التغير المناخي.

وقال رشيد خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة وهي تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي وتتسبب بالنزوح".

واضاف ان "نقص المياه يشكل مخاطر كبيرة على نظام الأغذية الزراعية والنظام البيئي والاستقرار الاجتماعي بالعراق، وهناك حاجة ماسة لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه".

وشدد على ضرورة "العمل مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه رئيس الجمهورية"، مشيراً الى ان "الحكومة العراقية تنسق مع دول المنطقة لمواجهة التغير المناخي".

وتابع ان "نهري دجلة والفرات يعدان شريان الحياة للعراق والأهوار هي جزء حيوي من الحضارة الإنسانية، ومن المتوقع أن تزداد احتياجات العراق من المياه في العقد المقبل بسبب النمو السكاني".

ولفت الرئيس العراقي الى ان "مصادر المياه الأساسية مستمرة في الانخفاض بسبب سياسات المياه بدول الجوار"، مبينا ان "تفاقم الجفاف يهدد الشعب العراقي واقتصاد البلاد".

واوضح ان "التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق"، مشيراً الى ان "الحكومة تعمل على وضع خطط فعالة وقابلة للتنفيذ لإدارة موارد المياه".

وختم بالقول، "يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية، يجب العمل مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه".