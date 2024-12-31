العراق يعلن تطبيق نظام "الأتمتة" في منافذه الحدودية

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عن استكمال البنية التحتية لربط جميع المنافذ الحدودية، عبر البدء باستخدام نظام الأتمتة لتسهيل دخول البضائع.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اجتماع خاص في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك الحدودية والمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدودية والكمارك".

وأضاف أن "الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنية التحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، كما تم الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية، مُعززًا بخدمات الدفع الإلكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025".

وتابع أن "هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات، وتقليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت هيئة الجمارك، نجاح تطبيق نظام “الأسيكودا” في أربعة مراكز بشكل تجريبي، فيما أعلنت وزارة المالية عن فتح دورات للتجار وشركات الاستيراد ووكلاء الإخراج من أجل اكتساب الخبرة بالتعامل مع هذا النظام.

ويملك العراق أكثر من 20 منفذا بريا مع إيران وتركيا والكويت والأردن وسوريا والسعودية، فضلا عن أربعة موانئ بحرية على مياه الخليج في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ويقدر حجم التبادل التجاري الإجمالي في كل المنافذ بأكثر من 60 مليار دولار سنويا وفقا لأبحاث ودراسات اقتصادية.