العراق يعلن تضامنه مع قطر على خلفية انفجار "رأس لفان"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تضامنها مع الانفجار الذي وقع في مؤسسة صناعية قطرية وأسفر عن وفيات وعشرات الإصابات.

وأعربت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن "تضامن جمهورية العراق مع دولة قطر الشقيقة إثر الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية، وما أسفر عنه من إصابات وخسائر".

وأكدت "وقوف جمهورية العراق الكامل إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف الأليم"، معربةً عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى ثقتها بقدرة الجهات المختصة في دولة قطر الشقيقة على التعامل مع تداعيات الحادث بكفاءة واقتدار، مثمنةً الجهود المبذولة لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية، ومتمنيةً لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة تضامن العراق الكامل مع قطر في مواجهة آثار هذا الحادث.

ووقع الانفجار، مساء أمس الأحد، في وحدة تُزود الشركات المحلية بالغاز، وتردد صداه في أنحاء العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم المنطقة الصناعية القطرية "رأس لفان"، أكبر مركز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت شركة الطاقة القطرية في وقت سابق، إن الانفجار وقع أثناء بدء العمليات في مدينة "رأس لفان" الصناعية، ما أدى إلى انفجار وحريق في منشأة برزان المحلية لتزويد الغاز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة قطر للطاقة مصرع 13 شخصاً في حادثة انفجار بمصنع في منطقة "رأس لفان"، مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد سبب حادثة الانفجار بمنطقة رأس لفان".

وأعلنت السلطات القطرية في وقت سابق، إصابة 54 شخصاً، جراء "انفجار هائل" في منطقة "رأس لفان" الصناعية القطرية للغاز، بينما يتواصل البحث عن 18 مفقوداً جراء هذا الحادث الذي عُزي إلى أسباب تقنية.