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العراق يعلن تضامنه مع تركيا بحادثة انفجار منجم الفحم

Category: سیاسة

Date: 2022-10-15T12:22:15+0000
العراق يعلن تضامنه مع تركيا بحادثة انفجار منجم الفحم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجيَّة، يوم السبت، عن تضامن جُمهُوريَّة العراق، مع الجُمهُوريَّة التركيَّة، حكومةً وشعباً جرّاء الانفجار الذي وقع في منجم بمدينة أماسرا التركيَّة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تبعث "أحرّ التعازي والمواساة إلى الجُمهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وكتن رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد عزّى في وقت سابق من اليوم تركيا حكومة وشعبا بحادثة انفجار منجم الفحم.

وقال الرئيس بارزاني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أفكاري وصلواتي مع ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأحبائهم ، وأتمنى الشفاء العاجل لعمال المنجم الجرحى".

وأعلنت السلطات في تركيا مقتل 40 شخصا في انفجار بمنجم للفحم في شمالي البلاد.

وأكدت السلطات أن 15 شخصا مازالوا محاصرين على عمق مئات الأمتار في داخل المنجم، الواقع في منطقة أماسرا، على ساحل البحر الأسود.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوغة إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 11 شخصا آخرين.

ولم تتوصل السلطات بعد إلى سبب هذا الانفجار.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو : "نواجه موقفا مؤسفا للغاية. إجمالا، كان هناك 110 من إخوتنا الذين يعملون (تحت الأرض) خرج بعضهم دون مساعدة بينما أُنقذ البعض الآخر"، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام قبل الصعود إلى متن الطائرة متجها إلى أماسرا.

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