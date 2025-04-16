العراق يعلن تضامنه مع الأردن و يندد بمحاولات زعزعة أمنه واستقراره

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، عن تضامن العراق الكامل مع الأردن، فيما دانت المحاولات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقراره.

وأكدت الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وقوف العراق الثابت إلى جانب الأردن في مواجهة أي تحديات تمس أمنه، مبينة أن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

كما دعت الخارجية العراقية، بحسب البيان، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم ضد محاولات الإخلال بالاستقرار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن إدانته الشديدة لما وصفها بـ"المخططات" التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندين بشدة المخططات التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الصديقة"، مؤكداً "تضامننا الكامل مع الأردن ووقوفنا الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة شعبها".

يذكر أن المخابرات الأردنية أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.