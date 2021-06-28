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العراق يعلن تحقيقاً "يكفل السيادة" بقصف القائم ويحذر من تصعيد "يخل بأمنه"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-28T11:25:07+0000
العراق يعلن تحقيقاً "يكفل السيادة" بقصف القائم ويحذر من تصعيد "يخل بأمنه"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين، أن الحكومة العراقية ماضية بفتح تحقيق حول الاعتداء الاميركي على قطعات الحشد الشعبي في القائم غربي الانبار، مشيرة الى أن ذلك التحقيق يكفل الحق السيادي ويمنع اي تصعيد "يخل بأمن العراق".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تُدينُ الهجومَ الجويّ ليلة أمس والذي طالَ موقعاً على الحدودِ العراقيّةِ السوريّة، وتُجَدّدُ رفضها التام أن يكونَ العراقُ طرفاً في أي صراعٍ أو مواجهةٍ لتصفيةِ الحسابات على أراضيه وبما يُعَدُّ إعتداءً وإنتهاكاً للسيادة الوطنيّة وخروجاً صريحاً عن الأعرافِ والمواثيقِ الدوليّة".

واكدت الوزارة، "تمسكها بسيادة العراق ووحدته وبالإرتكان لكلِّ ما من شأنه تعزيز ذلك،عبرَ إستدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العِدائيّةِ المرفوضة والمُدانة".

وتابعت، أن "الحكومةَ العراقيّةَ ماضيّةٌ بإجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق السياديّ في ذلك،منعاً لأي تصعيدٍ نراهُ يخلّ بأمن العراق وإستقراره".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ فجر اليوم، بأن قصف أمريكيا استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

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