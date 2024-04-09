العراق يعلن تحركاً لإنشاء شراكة أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العسكرية العليا العراقية ونظيرتها التابعة للتحالف الدولي، اتفقتا على إنشاء شراكة أمنية ثابتة مع الولايات المتحدة.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العسكرية العليا العراقية عقدت في العاصمة بغداد، اجتماعاً مع اللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق، والمعنيتان بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وبين أنه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة أعمال اللجان الفرعية منذ انطلاقها في شهر كانون الثاني/ يناير 2024، وتقييم تهديد عصابات داعش الإرهابية والبيئة العملياتية والوضع الأمني الراهن وقدرات القوات الأمنية العراقية".

وأشاد أعضاء اللجنتين العسكريتين، بحسب البيان، بـ"الإنجازات والتضحيات التي قُدّمت في المعارك لهزيمة داعش، والجهود المتواصلة لمنع عودة هذه العصابات الإرهابية، فضلاً عن دعم سيادة العراق ووحدته واستقراره".

وأكد الجانبان على "إمكانيات وقدرات القوات الأمنية العراقية على دحر داعش، وأيضاً، على مواصلة اللجان الفرعية أعمالها لعرض التقييمات على اللجنة العسكرية العليا لرفع التوصيات من أجل اتخاذ القرار بصدد الجدول الزمني لانتقال التحالف الدولي في العراق إلى إقامة شراكة أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة، تسهم برفع قدرات القوات الأمنية العراقية والعمل على تطويرها، مما يعزز استقرار العراق والمنطقة وأمنها".