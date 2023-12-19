العراق يعلن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين.

وقال عمر احمد رئيس مجلس المفوضين، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "النتائج المعلنة تمثل 94.4 من النتائج الكلية"، مبينا أن المفوضية "أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وفي نتائج محافظة واسط، حصدت قائمة "واسط أجمل" على أعلى الأصوات بأكثر من 93 ألف صوت، فيما جاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثانية وتحالف نبني بالمرتبة الثالثة بأكثر من 31 ألف صوت لكل منهما.

وجاء تحالف قوى الدولة بالمرتبة الرابعة بـ29 ألف صوت، وجاء تحالف القيم المدني بالمرتبة الخامسة بـ11 ألف صوت وجاء تحالف أبشر يا عراق بالمرتبة السادسة بـ 9 آلاف صوت.

وفي محافظة القادسية، حصل تحالف (نبني) على المرتبة الأولى بـ 54488 صوتاً، وجاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثانية.

كما حصد تحالف نبني المرتبة الأولى في محافظة النجف.

وفي محافظة الأنبار حصل تحالف تقدم على المرتبة الأولى بـ 154733 صوتاً.

وفي كركوك حصل تحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) على المرتبة الأولى بـ 139373 صوتاً.

تتمة..