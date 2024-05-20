العراق يعلن الحداد يوما واحدا حزنا على رحيل الرئيس الإيراني ورفاقه

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، الحداد العام في جميع انحاء البلاد حزناً على وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الذين قضوا بسقوط مروحية كانت تقلهم شمال غرب ايران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، تعلنُ الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق، ليوم واحد، غداً الثلاثاء".

وكانت دول سوريا ولبنان وباكستان اعلنت الحداد الوطني في بلدانها حزناً على رحيل الرئيس الايراني ورفاقه.

كما أعلنت ايران الحداد لمدة 5 ايام بذات المناسبة.