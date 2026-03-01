العراق يعلن الحداد على اغتيال خامنئي ويدعو لوقف "فوري" للعمليات العسكرية بالمنطقة

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الحكومة الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الحداد لمدة ثلاثة ايام على روح المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة الأميركية في غارات جوية نفذتها أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، "يجدد العراق، في هذا الإطار، الدعوة الجادة إلى الوقف الفوري غير المشروط للعمليات والأفعال العسكرية، التي تمضي بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف، وتأجيج الصراع، وتقويض الأمن والسِّلم الدوليين".