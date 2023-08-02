العراق يعلن الاستنفار ويتجه صوب الدبلوماسية لمعالجة أزمة المياه

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان حقوق العراق المائية، فيما حثّ الجهات المعنية على "الاستنفار" استعداداً للموسم الزراعي المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه، وجرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الإستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن رئيس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها.

وشدد السوداني على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية.

كما أوعز السوداني باستنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممّن يعمل على إثارة المخاوف، من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الواجبة التنفيذ.