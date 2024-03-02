العراق يعلن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط.

وقال حسين لوكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك" الروسيتين للانباء، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، "إذا توجه إلينا الطرفان (روسيا وأوكرانيا) بطلب الوساطة فسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه".

وأشار حسين إلى أنه كان ضمن فريق الاتصال الذي شكلته جامعة الدول العربية، والذي ضم وزراء خارجية مصر والجزائر والعراق والأردن والإمارات والسعودية والسودان، بالإضافة إلى الأمين العام، في مارس /اذار 2022.

وبين، "تمت دعوة هذه المجموعة للاتصال بالجانبين وتقديم الوساطة. قمنا بزيارة موسكو والتقينا بوزير خارجية روسيا الاتحادية (سيرغي لافروف)، وفي وارسو التقينا بنظيره الأوكراني وقدمنا ​​اقتراحا للتوسط بين الطرفين، ولكن الظروف كانت صعبة للغاية".

وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، حيث فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مع دعم مالي وعسكري لأوكرانيا.