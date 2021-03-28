العراق يعلق على دوره في رسم مشروع المشرق الجديد

شفق نيوز / علقت وزارة الخارجية، يوم الأحد، على دور العراق في رسم مشروع المشرق الجديد، فيما لفتت إلى أن المشروع يكرس لشراكات اقتصادية تستهدف العديد من القطاعات.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع المشرق الجديد يهدف لإعادة موضوعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية".

وأضاف الصحاف، أن "مشروع المشرق الجديد يكرس لشراكات اقتصادية تستهدف العديد من القطاعات، تحقيقاً لاستجابة فاعلة للمتطلبات الوطنية العراقية".

وأوضح أن "آلية التنسيق بين بغداد وعمان والقاهرة ستكون على مستوى وزراء الخارجية والتي ستمهد لاجتماع القادة على مستوى الرئاسات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل والأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأشار الصحاف إلى أن "التنسيق الثلاثي هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة".

وكان من المقرر انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة الماضي عن إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى على خلفية حادث تصادم القطارين في مصر، والذي تسبب بمصرع وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزيريّ خارجية مصر والأردن سيصلان العراق غداً لبحث ترتيبات انعقاد القمة الثلاثية بين العراق وكلا البلدين.

ويوم أمس السبت، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية في أقرب وقت، فيما بحثا تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.