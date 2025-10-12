العراق يعزّي قطر بضحايا حادث دبلوماسييها في شرم الشيخ

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن تعازيها بوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري جراء حادث مروري في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها تعرب عن "أحر التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر الشقيقة، حكومة وشعباً، بوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، جراء الحادث الأليم الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أثناء أدائهم مهامهم الدبلوماسية".

وجددت الوزارة في بيانها "تضامن العراق الكامل مع دولة قطر في هذا الحادث المؤسف، معبرة عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا".

وليل السبت - الأحد لقي ثلاثة من أعضاء الوفد القطري مصرعهم فيما أُصيب اثنان آخران إثر حادث تصادم مروري في شرم الشيخ المصرية بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء القطري في المدينة للمشاركة في مباحثات إنهاء الحرب في غزة.