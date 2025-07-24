العراق يعزّي روسيا ويعرب عن تضامنه عقب تحطم طائرة ومصرع ركابها

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن تضامن جمهورية العراق مع روسيا الاتحادية إثر حادث تحطم طائرة الركاب من طراز "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، والذي أسفر عن مصرع جميع الركاب.

وقدمت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والشعب الروسي"، معربة عن "وقوف العراق إلى جانب روسيا في مواجهة هذا الظرف الأليم".

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة الركاب "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وفقد الاتصال بها أثناء تنفيذها رحلة من مدينة بلاغوفيشينسك إلى مدينة تيندا وعلى متنها 43 راكباً و6 من أفراد الطاقم، عند محاولتها الهبوط في مطار تيندا.

وتم العثور على حطام الطائرة على بعد نحو 15 كم من تيندا. وأكدت لجنة التحقيق الروسية مصرع جميع من كانوا على متن طائرة "أن-24" المنكوبة.