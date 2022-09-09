سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخارجية العراقية تُعزّي برحيل الملكة إليزابيث الثانية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-09T09:05:09+0000
الخارجية العراقية تُعزّي برحيل الملكة إليزابيث الثانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، عن تعازيها بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إنها "تتقدَّمُ بأحرِّ التعازي والمواساة لحكومة المملكةِ المتحدة وشعبها الصديق، برحيل الملكة إليزابيث الثانية، التي كان لها حضورٌ في أهمِّ المحطات التأريخيَّة، الإجتماعيّة والسياسيّة للمملكةِ وأصدقائها".

وأعلن قصر باكنغهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتولت الملكة الحكم بتاريخ 6 فبراير / شباط من العام 1952 وتم تتويجها بتاريخ 2 يونيو / حزيران عام 1953 واستمرت في الحكم حتى وفاتها.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية يتم إسدال الستار على أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث حكمت بتاجها رمزياً 4 دول تابعة للمملكة المتحدة.

وسيتم تسليم العرش إلى الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز، بعد إلقاء أول خطاب له كملك جديد للبلاد خلفاً للملكة الراحلة.

ويعتبر الأمير تشارلز الوريث الشرعي الوحيد لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

related

الحكيم يدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة جديدين وفق برنامج

Date: 2022-02-05 07:46:50
الحكيم يدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة جديدين وفق برنامج

بينها الدول العظمى.. مندوبو 14 دولة ينددون بقصف "برخ" ويدعون لاحترام سيادة العراق

Date: 2022-07-26 22:08:00
بينها الدول العظمى.. مندوبو 14 دولة ينددون بقصف "برخ" ويدعون لاحترام سيادة العراق

العراق يرفض ويدين دعم وزير خارجية البحرين للقصف الاسرائيلي على الحشد

Date: 2019-08-28 23:36:10
العراق يرفض ويدين دعم وزير خارجية البحرين للقصف الاسرائيلي على الحشد

منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

Date: 2019-12-25 09:14:47
منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

الفياض: سنحارب محاولات اسقاط الحكومة العراقية

Date: 2019-10-07 10:41:04
الفياض: سنحارب محاولات اسقاط الحكومة العراقية

خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم

Date: 2022-07-08 11:30:54
خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم

وزارة المالية العراقية: سعر صرف الدولار مقابل الدينار ثابت ولا يمكن تغييره

Date: 2022-02-18 11:09:04
وزارة المالية العراقية: سعر صرف الدولار مقابل الدينار ثابت ولا يمكن تغييره

الحكومة العراقية تصدر حزمة اصلاحات جديدة

Date: 2019-11-06 09:46:09
الحكومة العراقية تصدر حزمة اصلاحات جديدة