الخارجية العراقية تُعزّي برحيل الملكة إليزابيث الثانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، عن تعازيها بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إنها "تتقدَّمُ بأحرِّ التعازي والمواساة لحكومة المملكةِ المتحدة وشعبها الصديق، برحيل الملكة إليزابيث الثانية، التي كان لها حضورٌ في أهمِّ المحطات التأريخيَّة، الإجتماعيّة والسياسيّة للمملكةِ وأصدقائها".

وأعلن قصر باكنغهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وتولت الملكة الحكم بتاريخ 6 فبراير / شباط من العام 1952 وتم تتويجها بتاريخ 2 يونيو / حزيران عام 1953 واستمرت في الحكم حتى وفاتها.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية يتم إسدال الستار على أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث حكمت بتاجها رمزياً 4 دول تابعة للمملكة المتحدة.

وسيتم تسليم العرش إلى الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز، بعد إلقاء أول خطاب له كملك جديد للبلاد خلفاً للملكة الراحلة.

ويعتبر الأمير تشارلز الوريث الشرعي الوحيد لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.