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العراق يعزي مصر بحادثة الكنيسة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-14T11:38:13+0000
العراق يعزي مصر بحادثة الكنيسة

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، عن خالص تعازيها إلى جُمهُوريَّة مصر العربيَّة، جرّاء الحريق الذي وقعَ صباح اليوم الأحد افي كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، والذي أودى بحياة عددٍ من المواطنين المِصريّين وجرح آخرين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ""نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لأسر الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

لقي 35 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 45 آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة في مصر، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.

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