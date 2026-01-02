العراق يعزي سويسرا بحريق المنتجع: ظرف إنساني صعب

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة خارجية العراق، مساء اليوم الجمعة، عن تعازيها إلى حكومة وشعب الاتحاد السويسري إثر الحادث الأليم الذي وقع في منتجع كرانس-مونتانا للتزلج، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أنها "إذ تشاطر سويسرا هذا الحادث الأليم، فإنها تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب السويسريين في هذا الظرف الإنساني الصعب، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الوزارة "وقوف العراق إلى جانب سويسرا وتضامنه معها، وتعزيز قيم التعاون والتآزر الإنساني في مواجهة الكوارث".

وكانت الشرطة السويسرية، قالت أمس الخميس، إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب قرابة مئة آخرين، في حريق اندلع بحانة‍ (لو) في منتجع التزلج السويسري الفاخر كرانس مونتانا ليلة رأس السنة الجديدة.