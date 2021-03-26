العراق يعزي بحادثة تصادم القطارين بمصر

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة عن تعازي بلاده جراء حادث تصادم القطارين في مصر والذي سقط على أثره عشرات الركاب حتفهم وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وقال حسين في بيان اليوم "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".

وأضاف قائلا "وفي هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من اليوم وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين في سوهاج بالصعيد.