العراق يعزي اليونان بحادث اصطدام القطارين

شفق نيوز/ قدمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، تعازيها لحكومة وشعب اليونان بحادث اصطدام القطارين أمس والذي أودى بحياة عدد من المدنيين.

وقالت الخارجية العراقية، إنها تعرب عن التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب اليونان إثر حادث اصطدام قطارين في منطقة "تيمبي" في مدينة لاريسا، أودى بحياة عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

وأضافت، نجدد تضامن ووقوف جمهورية العراق حكومة وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم.

وفي وقت سابق أعلن وزير النقل اليوناني، كوستاس كارامانليس، استقالته، قائلا إنه يشعر بأن "واجبه" التنحي "كمؤشر بسيط على احترام ذكرى الأشخاص الذين ماتوا ظلما" في حادث تصادم قطارين.

يأتي ذلك بينما كان رجال الإنقاذ يبحثون بين عربات محترقة عن ناجين وجثث بعد اصطدام قطار ركاب وآخر للشحن في وسط اليونان ليلا، أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل، وإصابة عشرات.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع قرب بلدة تيمبي، على بعد نحو 380 كيلومتر شمال أثينا، لكن مدير محطة قطارات مدينة لاريسا القريبة اعتقل الأربعاء. ولم تنشر الشرطة اسمه، كما اعتقل شخصان آخران للاستجواب.

كما لم لم تتضح سرعة القطارين عندما وقع التصادم قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، لكن قناة إي آر تي المحلية قالت إنها كانت أكبر من 140 كيلومتر في الساعة.

وقال ناجون إن تأثير التصادم أطاح بعدة ركاب من نوافذ عربات القطار. ونقلت القناة التلفزيونية عن المنقذين قولهم إنهم عثروا على بعض جثث الضحايا على بعد نحو 30 إلى 40 مترا من مكان الحادث.

وخرجت عدة عربات عن قضبان السكك الحديدية واشتعلت النيران في ثلاث منها على الأقل. والأربعاء، كانت عربة فوق أنقاض عربتين أخريين.

وأعلن الإطفاء أن "درجات الحرارة وصلت إلى 1300 درجة مئوية، وهو ما يزيد من صعوبة التعرف على الأشخاص الذين كانوا داخل العربة".

وقال مسؤولون إن كثيرين من بين نحو 350 شخصا كانوا على متن قطار الركاب كانوا طلابا عائدين من كرنفال اليونان الصاخب.