العراق يعزي الهند بضحايا تصادم القطارات

شفق نيوز/ عزت الحكومة العراقية، يوم السبت، الهند بحادث تصادم القطارات والذي راح ضحيته المئات من الاشخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني بعث برقية إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عبّر فيها عن المواساة والتضامن مع الشعب الهندي الصديق، إزاء حادث تصادم القطارات الأليم الذي شهدته ولاية أوديشا شرق الهند، وراح ضحيته المئات من المواطنين، وقدّم في البرقية خالص التعازي باسم العراق حكومةً وشعباً، متمنياً الصبر والسلوان لأهالي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين".

وارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.