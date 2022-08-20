العراق يعزي الجزائر بضحايا الحرائق 

شفق نيوز/ قدمت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم السبت، تعازيها الى الجزائر بضحايا حوادث الحرائق التي عصفت بها خلال الأسبوع الماضي.

وقالت في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تعرب عن تعازيها إلى الأشقاء في الجُمهُوريَّة الجزائريَّة الديمقراطيَّة الشعبيَّة، بضحايا حوادث الحرائق التي إندلعت في عددٍ من الولايات وأودت بحياة عددٍ من المواطنين وجرح آخرين.

وأضافت نشارك أشقاءنا في الجزائر حكومة وشعبا حزنهم في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى.

وحتى يوم الخميس الماضي، تمكّنت فرق الإطفاء الجزائرية من إخماد غالبية الحرائق التي أودت منذ الأربعاء، بحياة 38 شخصاً وخلفت دمارا واسعا.