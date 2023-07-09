العراق يعرض على أذربيجان الوصول إلى الخليج العربي عبر طريق التنمية

شفق نيوز/ عدّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا ومن ثم بقارة أوروبا فرصة "كبيرة" لأذربيجان للوصول إلى الخليج العربي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية اليوم الأحد، أن فؤاد حسين مع وزير الإتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجانيّ للجنة العراقيَّة–الأذربيجانيَّة المُشترَكة رشاد نبييف، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين في مجالات النقل، والطيران المدنيّ، وبحث السُبُل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.

وقال الوزير حسين: إنَّ أذربيجان مهمة العراق بحكم قربها جغرافياً وهناك روابط دينيَّة وثقافيَّة وإجتماعيَّة، مُؤكَّداً على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفي مُختلِف المجالات، داعيًا رجال الأعمال والشركات الأذربيجانيَّة لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار.

ونوه إلى أهمّيَّة طريق التنمية الذي يبدأ من اقصى جنوب العراق ميناء الفاو ويمتد إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة، مُشيراً إلى أنه فرصة كبيرة لفتح آفاق مهمة، وفرصة إلى أذربيجان للانفتاح والوصول إلى منطقة الخليج العربيّ عبر العراق، ولا سيما أنَّ العراق لديه مُذكرة تفاهم مع إيران للربط السككي عن طريق البصرة.

وأكَّد الجانبان على ضرورة فتح خط الطيران المُباشر بين بغداد وباكو والخط الثاني بين أربيل وباكو، وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان.

من جانبه، قال وزير النقل الأذربيجانيّ رشاد نابييف؛ نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار، وأنه سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد إجتماعات اللجنة المُشترَكة للجولة الثالثة في شهر تشرين الأول القادم.

واحتضنت العاصمة بغداد، في شهر آيار الماضي، مؤتمراً للإعلان عن الانطلاق الأولي لمشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، بحضور وزراء نقل وممثلي 10 دول إقليمية، الذي تضمن مد سكك حديد وطريق بري سريع لنقل البضائع من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا، وتبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار.

وناقشت الوفود المشاركة، عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية، وذلك عبر تشكيل لجان فنية مشتركة.

وتقدر قيمة المشروع بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.