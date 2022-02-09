العراق يعرض على اذربيجان خبرته في مجال النازحين واستعادة المناطق المدمرة

شفق نيوز/ عرض وفد دبلوماسي عراقي، يوم الأربعاء، على وزير الخارجية الاذربيجاني خبرة العراق في مجال النازحين واستعادة المناطق المدمرة.

وذكر بيان للخارجية الأذربيجانية، أن "وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف استقبل وفدا برئاسة وكيل وزير خارجية جمهورية العراق نزار عيسى عبد الهادي الخير الله، وشدد على تطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف على أساس العلاقات التاريخية القائمة".

وأشار الوزير الاذربيجاني إلى لقاءاته مع نظيره العراقي خلال العام الماضي في مختلف المناسبات الدولية.

يشار الى ان اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة جمهورية اذربيجان وحكومة جمهورية العراق في باكو العام الماضي وكذلك زيارة وزير النفط لأذربيجان قدم مساهمة إيجابية في توسيع التعاون الثنائي.

كما أطلع الوزير الاذربيجاني، الوفد على الوضع في المنطقة بعد النزاع ، وتنفيذ البيانات الثلاثية من قبل أذربيجان ، وأعمال الترميم والبناء واسعة النطاق في المناطق المحررة ، وعودة النازحين إلى أراضيهم بعد عقود.

وأكد وكيل الوزير نزار عيسى عبد الهادي الخير الله على "الأهمية التي تولى لتطوير العلاقات الثنائية"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على الحوار السياسي الحالي، بما في ذلك كثافة الاتصالات بين وزراء الخارجية".

وقال الخير الله، إن "العراق لديه خبرة في مجال النازحين ، فضلا عن استعادة المناطق المدمرة ، وأعرب عن استعداده لمشاركة هذه التجربة مع أذربيجان".

وهنأ أذربيجان على أعمال الترميم التي تقوم بها في المنطقة، بما في ذلك جهودها لبناء السلام في المنطقة في المستقبل. وخلال اللقاء ، أعرب الوزير جيهون بيراموف عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية العراق وقدم الرسالة بنفسه إلى نظيره العراقي إلى وكيل الوزير.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي اليوم نفسه وفقا للبيان ، "عقدت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية جمهورية أذربيجان وجمهورية العراق.