العراق يعرض المساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الايراني

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمساعدة السلطات الإيرانية في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لحادث في وقت سابق اليوم الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن "السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

وفي وقت سابق؛ أكد مسؤول إيراني، يوم الأحد، أن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في خطر والمعلومات الواردة من موقع تحطم المروحية مثيرة للقلق للغاية.

وقال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز"، إنه "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تحديد مكان مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وكانت وكالة أنباء "إرنا" كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع الحادث.