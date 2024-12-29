العراق يعرب عن تعازيه لكوريا الجنوبية على حادث تحطم الطائرة

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن تعازيها ومواساتها لجمهورية كوريا الجنوبية حكومة وشعبا إثر حادث تحطم الطائرة "المأساوي" الذي وقع في مطار "موان" الدولي وأسفر عن مصرع واصابة العشرات من الأشخاص ممن كانوا على متنها.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، تضامن العراق الكامل مع أُسر الضحايا في هذا الحادث الذي وصفته بـ"الأليم".

كما وأعربت الخارجية العراقية عن أملها في أن يتمكن الشعب الكوري الجنوبي من تجاوز هذه "المحنة بعزيمة وصبر".

ولقي عشرات الاشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة ركاب أثناء محاولتها الهبوط بشكل اضطراري في مطار "موان" بكوريا الجنوبية.

وكان 181 شخصاً على متن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800"، ويخشى رجال الإنقاذ مقتل 179 من أصل 181 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في مطار بكوريا الجنوبية، صباح اليوم الأحد، بعدما انحرفت الطائرة عن المدرج في مطار بكوريا الجنوبية واندلعت فيها النيران.