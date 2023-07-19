العراق يعد مذكرة تفاهم مع فنزويلا في مجال الطاقة والغاز ويبعث بوزير خارجيته الى كاراكاس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ستوقع مذكرة تفاهم مع فنزويلا في مجال الطاقة والغاز خلال العام الحالي.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السفير حيدر البراك رئيس دائرة أمريكا، والوفد المُرافق له، التقى خوان سانتانا نائب وزير النفط الفنزويليّ، يوم امس الثلاثاء، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة في مجال الطاقة والتأكيَّد على ضرورة التنسيق عالي المُستوى بين البلدين في اوبك واوبك بلس".

واشار البيان الى "إعداد مُذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز بين البلدين سيتم التوقيع عليها أثناء زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى فنزويلا هذا العام".

وأعلن وزير الكهرباء زياد علي، يوم الأحد 16 تموز الجاري، عن التوجه نحو قطر وتركمانستان للتزود منهما بالغاز لتشغيل محطات التوليد بدلاً من الغاز الإيراني.