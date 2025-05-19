العراق يعتزم إطلاق مبادرات للوساطة في 3 دول عربية

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، عزم العراق اطلاق مبادرات للوساطة في 3 دول عربية، موضحا ان بغداد تشهد حالياً تدفق استثمارات أجنبية داخلية تُقدّر قيمتها بـ 87 مليار دولار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن فؤاد حسين شارك في أعمال "منتدى حوار طهران" الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية، وتناول التغيرات الأخيرة في سوريا، مؤكداً أن "تلك التحولات شأن داخلي يخص الشعب السوري وحده، مشدداً على احترام العراق لإرادة الشعب السوري".

وأشار حسين إلى "الترابط الأمني القائم بين العراق وسوريا"، معرباً عن أمله في أن "تخرج سوريا من دوامة القتال والعقوبات نحو مستقبل أفضل".

وأوضح أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري"، داعياً إلى "ضرورة تبني الحوار كوسيلة لحل النزاعات".

وفيما يتعلق بدور العراق في المشهد الإقليمي، شدد الوزير على أن "السياسة الخارجية العراقية قائمة على مبدأ الحوار والتواصل"، لافتاً إلى "الدور الفاعل الذي لعبه العراق في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة".

وحول القمة العربية الأخيرة التي استضافتها بغداد، بين الوزير أن "العراق يتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه العالم العربي، حيث تشهد عدة دول نزاعات داخلية وحروباً"، مؤكدا ان "العراق، من خلال رئاسته الحالية للقمة العربية، أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات"، مشيراً إلى "وجود نية لإطلاق مبادرات في كل من اليمن والسودان وليبيا والدول التي تعاني من أزمات".

كما نبه حسين، إلى أن "الأمن هو الأساس للتنمية، ولا يمكن تحقيق التنمية دون استقرار"، مبيناً أن "حضور القادة إلى بغداد خلال القمة شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه".

وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض فؤاد حسين خطط الحكومة العراقية في تنويع مصادر الاقتصاد، مشيرًا إلى "بدء العراق باستثمار الغاز الطبيعي، ومتوقعاً الوصول إلى مرحلة الإنتاج المحلي الكامل للغاز بحلول عام 2028، كما أشار إلى توجه الحكومة نحو تطوير قطاع البتروكيماويات، وتفعيل السياحة، ولا سيما السياحة الدينية، إلى جانب دعم القطاع الزراعي".

ولفت الوزير، إلى أن "العراق يشهد حالياً تدفق استثمارات أجنبية داخلية تُقدّر قيمتها بـ 87 مليار دولار، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالاقتصاد العراقي".